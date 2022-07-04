Petrol
111.28
-0.31%
Euro
17.5825
0.59%
Dolar
16.8175
0.38%
Altın
976.02
0.00%
Borsa
2467
0.95%
Bitcoin
328.917
1.98%
BTXN Coin
6.88
-1.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İlayda Şeker, İsmail Balaban'a aşkını haykırdı

    Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, aşk paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlayda Şeker, İsmail Balaban'a aşkını haykırdı

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final mücadelesinde 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek'e mağlup olan İsmail Balaban, şampiyonluk hayaline veda etti.

    Balaban ile Survivor yarışmasında tanışıp ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ise sevgilisine aşk dolu bir mesaj yazdı. İlayda Şeker'in notu sosyal medyada gündem oldu.

    "İyi ki sensin"

    İlayda Şeker paylaşımında, "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin." dedi.

    İlayda Şeker, İsmail Balaban a aşkını haykırdı #1

    İlayda Şeker, İsmail Balaban a aşkını haykırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Taksim’de Fas vatandaşı dilenci yakalandı
    3. Sayfa

    Taksim’de Fas vatandaşı dilenci yakalandı

    Silivri'de yazlıklara giren hırsız yakayı ele verdi
    3. Sayfa

    Silivri'de yazlıklara giren hırsız yakayı ele verdi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir