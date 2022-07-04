İlayda Şeker, İsmail Balaban'a aşkını haykırdı

Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, aşk paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final mücadelesinde 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek'e mağlup olan İsmail Balaban, şampiyonluk hayaline veda etti.

Balaban ile Survivor yarışmasında tanışıp ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ise sevgilisine aşk dolu bir mesaj yazdı. İlayda Şeker'in notu sosyal medyada gündem oldu.

"İyi ki sensin"

İlayda Şeker paylaşımında, "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin." dedi.