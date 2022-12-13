İlayda Şeker: İsmail'e iki kere aşık oldum

Eşi İsmail Balaban ile Dubai'de balayında olan İlayda Şeker, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan, Survivor yarışmasında da 2021 yılında şampiyonluk kupasını kaldıran Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarışma esnasında sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı.

Özel hayatındaki gelişmeler ile uzun süre magazin gündemini meşgul eden 35 yaşındaki başpehlivan, aynı yıl İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlendiler

Çift, geçtiğimiz haftalarda aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Şimdilerde Dubai'de balayında olan çiftten İlayda Şeker, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"2 kere aşık oldum"

Takipçilerinin "İsmail'e aşık olduğunu ilk ne zaman fark ettin?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Şeker, "Geçen sene Elmalı güreşlerinde İsmail'in kaşı patlamıştı, iki kere orada aşık oldum çok etkilenmiştim" ifadelerini kullandı.