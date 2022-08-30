Petrol
102.72
-0.20%
Euro
18.1833
0.02%
Dolar
18.1881
-0.03%
Altın
1.013
-0.22%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
374.082
2.30%
BTXN Coin
4.18
-5.85%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    İlham Gencer 100 yaşına girdi

    İlham Gencer, önceki akşam bir otelde gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlham Gencer 100 yaşına girdi

    Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer, önceki akşam Bodrum'daki bir otelde 100. yaş gününü kutladı.

    Oğlu Bora Gencer’in organize ettiği sürpriz partiye Ajda Pekkan da katıldı. İkili birlikte İtalyanca bir şarkı seslendirdi. Gencer, Süperstar’a piyanoyla eşlik etti.

    100. mum üflendi

    Bora Gencer ile Yonca Evcimik de sahneye çıkıp düet yaptı. Mumları sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer’in pastası piyano tuşları ve notalarla süslüydü.

    İlham Gencer 100 yaşına girdi #1

    İlham Gencer 100 yaşına girdi #2

    İlham Gencer 100 yaşına girdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Cahit Külebi kimdir
    Biyografi

    Cahit Külebi kimdir

    Metal Fırtına kitabıyla ABD'nin hedefi olan Orkun Uçar'dan yeni roman: Opus
    Kitap

    Metal Fırtına kitabıyla ABD'nin hedefi olan Orkun Uçar'dan yeni roman: Opus

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir