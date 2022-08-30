İlham Gencer 100 yaşına girdi

İlham Gencer, önceki akşam bir otelde gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı.

Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer, önceki akşam Bodrum'daki bir otelde 100. yaş gününü kutladı.

Oğlu Bora Gencer’in organize ettiği sürpriz partiye Ajda Pekkan da katıldı. İkili birlikte İtalyanca bir şarkı seslendirdi. Gencer, Süperstar’a piyanoyla eşlik etti.

100. mum üflendi

Bora Gencer ile Yonca Evcimik de sahneye çıkıp düet yaptı. Mumları sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer’in pastası piyano tuşları ve notalarla süslüydü.