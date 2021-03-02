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İlhan Mansız'ın pandemi göbeği
Tatil için Tulum'a giden İlhan Mansız pandemi göbeğiyle şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 08:55
Dünyada koronavirüs önlemlerinin en gevşek tutulduğu Meksika’nın ünlü turizm beldesi Tulum'a ünlüler adeta akın eder hale geldi.
Ülkeye girişte koronavirüs testi istenmediği gibi karantina da uygulamayan Tulum'a Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Eda Taşpınar ve Cansel Elçin yakın zamanda ünlü turizm bölgesine gidip tatil yapanlardan.
MASKESİZ GEZİYOR
Beşiktaş’ın efsane futbolcusu İlhan Mansız da şu sıralar Tulum’da. Oldukça kilo alıp göbeklendiği gözlenen ünlü futbolcu, maske takmadan Tulum’da gönlünce gezip eğleniyor.