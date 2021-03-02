İlhan Mansız'ın pandemi göbeği

Tatil için Tulum'a giden İlhan Mansız pandemi göbeğiyle şaşırttı.

Dünyada koronavirüs önlemlerinin en gevşek tutulduğu Meksika’nın ünlü turizm beldesi Tulum'a ünlüler adeta akın eder hale geldi.

Ülkeye girişte koronavirüs testi istenmediği gibi karantina da uygulamayan Tulum'a Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Eda Taşpınar ve Cansel Elçin yakın zamanda ünlü turizm bölgesine gidip tatil yapanlardan.

MASKESİZ GEZİYOR

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu İlhan Mansız da şu sıralar Tulum’da. Oldukça kilo alıp göbeklendiği gözlenen ünlü futbolcu, maske takmadan Tulum’da gönlünce gezip eğleniyor.