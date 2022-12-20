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İlkay Gündoğan Dubai'de
Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve 6 aylık hamile eşi Sara Arfaoui, Dubai'de mini bir tatil yaptı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 08:53
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:15
İngiliz takımlarından Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Almanya takımı, Katar’daki 2022 Dünya Kupası‘na çok erken veda etmişti.
Dönmeden tatil yaptı
Moralini bozmayan İlkay Gündoğan, İngiltere’ye dönmeden önce eşi Sara Arfaoui ile Dubai’de tatil yaptı.
Dünyaca ünlü futbolcu, mini bir tatil yapıp stres attıktan sonra da soluğu takımının yanında aldı. Ünlü çift, tatil pozlarını Instagram hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.