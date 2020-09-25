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    İlknur Soydaş 10 yıl sonra döndü

    Serdar Ortaç'ın klibinde ünlenen İlknur Soydaş, yıllar sonra ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 07:20
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    İlknur Soydaş 10 yıl sonra döndü

    Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren İlknur Soydaş, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

    "DİZİ OLMAZ"

    Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.

    Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşulmuştu.

    İlknur Soydaş 10 yıl sonra döndü #1

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