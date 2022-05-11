İlknur Soydaş: Karabiber sıktı

45 yaşındaki İlknur Soydaş, son olarak geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde yer alan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, alışveriş merkezinde görüntülendi.

Rol aldığı kliple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Soydaş, "Biraz sıktı" diyerek, memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"Hoşuma gitmedi"

Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi, fakat sürekli 'Karabiberim' ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım, fakat karabiber olarak kalmak hoşuma gitmedi." dedi.