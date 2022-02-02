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    İnci Türkay, Defne Joy Foster'ı ölüm yıl dönümünde andı

    İnci Türkay rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı ölüm yıl dönümüyle ilgili bir paylaşımda buldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:57
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    İnci Türkay, Defne Joy Foster'ı ölüm yıl dönümünde andı

    "Sihirli Annem" dizisinde 'Eda' karakterini canlandıran oyuncu Defne Joy Foster, 11 yıl hayata gözlerini yummuştu. Defne Joy Foster'ı, eski rol arkadaşı İnci Türkay unutmadı.

    "11 YIL OLDU"

    49 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "11 yıl oldu Defne'ciğim. Yattığın yer incitmesin." notunu düştü. Türkay ile Foster'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

    KEREM ALTAN'IN EVİNDE ÖLMÜŞTÜ

    Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitirdi. Defne Joy Foster'ın şüpheli ölümü üzerine Kerem Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi.

    İnci Türkay, Defne Joy Foster ı ölüm yıl dönümünde andı #1


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