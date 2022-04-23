İngiliz Prens Louis 4 yaşında

Tahtın beşinci sıradaki varisi Louis, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocuğu Prens Louis'in yeni yaşı kutlandı.

23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Louis, 4 yaşına girdi.

Doğum günü için yeni fotoğraflar paylaşıldı

Louis'in ailesi, çocuklarının doğum günü dolayısıyla dört yeni fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda, kum üzerinde oynayan İngiliz Prens'in son derece neşeli olduğu görülüyor.

Tahtın beşinci sıradaki varisi

Prens Louis, İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi konumunda bulunuyor. Cambridge Dükü ve Düşesi'ne ait Instagram hesabından dün paylaşılan fotoğraflara "Yarın 4 yaşında!" notu düşüldü.

Çiftin çocukları için bir gelenek haline gelen doğum günü fotoğrafları, Kate tarafından çekildi.