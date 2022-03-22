İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tekerlik sandalye kullandığı iddia edildi

Gelecek ay yeni yaşını kutlayacak İngiliz Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bilgi paylaşıldı.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'le ilgili yeni bir söylenti yayıldı.

İngiliz aktör ve televizyon sunucusu Christopher Biggins, Kraliçe Elizabeth hakkında duyduklarını, GB televizyonunda paylaştı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İDDİASI

95 yaşındaki Kraliçe'nin 21 Nisan'da yeni yaşını kutlayacağına işaret eden Biggins, "O kadar da uzak olmayan yıl dönümüne ulaşmasını umuyorum." dedi.

İngiliz Kraliçe'nin son günlerde etkinliklere katılmaktan vazgeçme kararını yorumlayan Biggins, "Sebebinin tekerlekli sandalye olduğunu duydum." ifadesini kullandı.

"BU ŞEKİLDE GÖRÜNMEK İSTEMİYOR"

Biggins ayrıca, Kraliçe Elizabeth'in tekerlekli sandalyeyle görüntü vermek istemediğini sözlerine ekledi.