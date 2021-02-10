İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yeni bebek geldi

Prenses Eugenie, erkek bebek dünyaya getirdi. Bebek, tahtın 11'inci varisi konumunda bulunuyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu York Prensesi Eugenie, salı sabahı doğum yaptıktan sonra oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

SABAH SAATLERİNDE DOĞDU

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prenses, Londra'daki Portland Hastanesi'nde yerel saatle sabah 08.55'te bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, oğullarının ilk görüntüsünü Instagram'dan paylaşarak Kraliyet geleneğinden farklı bir yol izledi.

TAHTIN 11'İNCİ VARİSİ

Siyah beyaz renklerde paylaşılan fotoğrafta bebeğin eli görünüyor. Kraliyet'in yeni erkek torunu, tahtın 11'inci varisi oldu.

Eugenie ve Brooksbank'ın, Buckingham Sarayı üzerinden resmi fotoğraflar yayınlamayı planlayıp planlamadıkları bilinmiyor.

Kraliyet çiftlerinin hastanenin dışında fotoğraf çektirmeleri gelenek olarak biliniyor.