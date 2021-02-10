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    İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yeni bebek geldi

    Prenses Eugenie, erkek bebek dünyaya getirdi. Bebek, tahtın 11'inci varisi konumunda bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:34
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    İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yeni bebek geldi

    İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu York Prensesi Eugenie, salı sabahı doğum yaptıktan sonra oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    SABAH SAATLERİNDE DOĞDU

    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prenses, Londra'daki Portland Hastanesi'nde yerel saatle sabah 08.55'te bir erkek bebek dünyaya getirdi.

    Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, oğullarının ilk görüntüsünü Instagram'dan paylaşarak Kraliyet geleneğinden farklı bir yol izledi.

    TAHTIN 11'İNCİ VARİSİ

    Siyah beyaz renklerde paylaşılan fotoğrafta bebeğin eli görünüyor. Kraliyet'in yeni erkek torunu, tahtın 11'inci varisi oldu.

    Eugenie ve Brooksbank'ın, Buckingham Sarayı üzerinden resmi fotoğraflar yayınlamayı planlayıp planlamadıkları bilinmiyor.

    Kraliyet çiftlerinin hastanenin dışında fotoğraf çektirmeleri gelenek olarak biliniyor.

    İngiltere Kraliyet Ailesi ne yeni bebek geldi #1

    İngiltere Kraliyet Ailesi ne yeni bebek geldi #2

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