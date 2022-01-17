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    İngiltere, Prens Harry'nin polis koruması talebini reddetti

    Ülkesini ziyaret etmek isteyen İngiliz Prens'in, koruma talebine istediği şekilde yanıt verilmedi.
    • REUTERS
    • 17.01.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:13
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    İngiltere, Prens Harry'nin polis koruması talebini reddetti

    İngiltere Kraliyet Ailesi2nin gündemden düşmeyen ismi Prens Harry, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

    Eşi Meghan Markle ile Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir hayata başlayan Harry, ülkesi İngiltere'yi polis koruması eşliğinde ziyaret etmek istedi, ancak talebi karşılık bulmadı.

    İNGİLTERE'DEN POLİS KORUMASI KARARI

    İngiltere hükümeti, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in torunu Harry'nin İngiliz topraklarında masraflarını kendi karşılaması şartıyla bile polis korumasına sahip olamayacağını kararlaştırdı.

    Çiftin yasal temsilcileri, Harry'ye İngiltere'yi ziyaret ederken ihtiyaç duyduğu gerekli koruma düzeyinin sağlanmadığını söyledi.

    İngiltere, Prens Harry nin polis koruması talebini reddetti #1

    "BÖYLE BİR DURUMDA EVİNE DÖNEMEZ"

    Açıklamada, "Böyle bir korumanın yokluğunda, Prens Harry ve ailesi evine dönemez." denildi. İngiliz Prens'in avukatları, Londra yönetiminin daha önce polis koruması için yapılan iki ödeme teklifini de reddettiğini söyledi.

    PRENSES DIANA'NIN ÖLÜMÜ

    Ayrıca, Prens Harry'nin Temmuz 2021'de, polis korumasının olmaması nedeniyle bir yardım etkinliğinden ayrılırken güvenliğinin tehlikeye atıldığı hatırlatıldı.

    Harry'nin annesi Prenses Diana, 1997'de paparazzilerden kaçmaya çalışırken bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.

    "BELİRSİZ VE TUTARSIZ"

    Meghan-Harry çiftinin bir sözcüsü, "koruma kararlarının arkasındaki sürecin belirsiz ve tutarsız olduğunu ve tüm risklerin dikkate alınmadığını" kaydetti.

    İngiltere, Prens Harry nin polis koruması talebini reddetti #2


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