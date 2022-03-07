Instagram, Eda Taşpınar'ı uyardı

Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulunan sosyetik güzel Eda Taşpınar'a uyarı geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sosyetik güzel Eda Taşpınar, verdiği cesur pozlarla sürekli gündeme geliyordu.

Sürekli tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

INSTAGRAM UYARDI

Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi. Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.