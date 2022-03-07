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Instagram, Eda Taşpınar'ı uyardı
Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulunan sosyetik güzel Eda Taşpınar'a uyarı geldi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 08:17
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sosyetik güzel Eda Taşpınar, verdiği cesur pozlarla sürekli gündeme geliyordu.
Sürekli tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.
INSTAGRAM UYARDI
Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi. Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.