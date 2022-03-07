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    Instagram, Eda Taşpınar'ı uyardı

    Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulunan sosyetik güzel Eda Taşpınar'a uyarı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 08:17
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    Instagram, Eda Taşpınar'ı uyardı

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sosyetik güzel Eda Taşpınar, verdiği cesur pozlarla sürekli gündeme geliyordu.

    Sürekli tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

    INSTAGRAM UYARDI

    Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi. Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #1

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #2

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #3

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #4

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #5

    Instagram, Eda Taşpınar ı uyardı #6


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