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    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 12:55
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    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor

    20 yaşındaki güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir nikah masasına oturuyor.

    Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "Zamanı geldi"

    Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü.

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor #1

    Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etti.

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor #2

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor #3


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