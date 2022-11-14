İpek Filiz Yazıcı, kardeşiyle fotoğraf yayınladı

İpek Filiz Yazıcı ile kardeşinin benzerliği, görenleri şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Ufuk Beydemir ile sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu. Genç oyuncunun erken yaşta evlenmesi ise eleştiri konusu olmuştu.

Aynısı

Yazıcı, son olarak kardeşiyle çektirdiği eğlenceli pozlarını yayınladı. İpek Filiz Yazıcı ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

"Aşkım bebeğim benim"

Güzel oyuncu, yayınladığı karelere; "Aşkım bebeğim benim" notunu düştü. İki kardeşin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.