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    İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den Kıbrıs pozu

    "Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Yazıcı, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile Kıbrıs'a gitti, romantik pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 08:58
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    İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den Kıbrıs pozu

    Yıldızı yeni parlyan oyunculardan İpek Filiz Yazıcı ve 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyor.

    Romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ikili Kıbrıs'a gitti. 2 Sevgililer aşk dolu karelerini sosyal medyada paylaştı.

    "MÜMKÜNMÜŞ"

    Güzel oyuncu bu romantik karelere 'Böylesi mümkünmüş hayatta' notunu düştü. Mutlu çiftin fotoğrafları kısa sürede 100 binin üzerinde sosyal medya kullanıcı tarafından beğenildi.

    İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir den Kıbrıs pozu #1

    İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir den Kıbrıs pozu #2İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir den Kıbrıs pozu #3

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