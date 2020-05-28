İrem Derici: Adliyeler açıldı

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İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.

Geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil'le sosyal medyadan birbirlerine giren ünlü şarkıcı İrem Derici, hemen adliyeye koştu. Serengil ve Bali'nin kendisi hakkında konuşmasını istemeyen ünlü şarkıcı, şikayetçi oldu.

Derici, Seren Serengil ile Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.

İREM HAKKINDA 2 AY KONUŞMAK YASAK

Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.