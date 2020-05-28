Dolar
6.7836
0.1683%
Euro
7.4729
0.1756%
Altın
1718.91
0.5657%
Borsa
104953.5
0%
G. Altın
374.822
0.6598%
Bitcoin
62198.66
-0.0109%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    İrem Derici: Adliyeler açıldı

    İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 08:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İrem Derici: Adliyeler açıldı

    Geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil'le sosyal medyadan birbirlerine giren ünlü şarkıcı İrem Derici, hemen adliyeye koştu. Serengil ve Bali'nin kendisi hakkında konuşmasını istemeyen ünlü şarkıcı, şikayetçi oldu.

    Derici, Seren Serengil ile Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.

    İREM HAKKINDA 2 AY KONUŞMAK YASAK

    Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

    İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.

    Görüş Bildir