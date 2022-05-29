İrem Derici: Alnıma keriz ya da enayi yazdıracağım

İrem Derici: Alnıma keriz ya da enayi yazdıracağım

Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, "35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım" dedi.

Uzun bir süredir aşk yaşadığı Cem Belevi'den geçtiğimiz haftalarda ayrılan İrem Derici, aldatıldığını ima etti.

Belevi ile karşılıklı açıklamalar yapan ve sert sözler söyleyen Derici, "Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin?

'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç.

Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez" demişti.

Açıklamalarıyla gündeme gelen Derici, Nişantaşı'na görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Alnıma enayi ya da keriz yazdıracağım"

Konserden konsere koşturduğunu ve gece uyumadığını dile getiren İrem Derici, yorgun olduğunu söyledi. Yeni şarkısı 'Rastgele'yi tüm dijital platformlarda yayınlanan Derici, olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Vücudundaki dövmeler dikkat çeken Derici, “Yeni yaptırdığınız dövmeler var mı?” sorusu üzerine alnını göstererek, “35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım” diyerek espri yaptı.