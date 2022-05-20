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    İrem Derici: Babamın özel hayatı umrumda değil

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, boşanma haberleriyle gündeme gelen babası hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:45
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    İrem Derici: Babamın özel hayatı umrumda değil

    Eski sevgilisi Cem Belevi tarafından iki kere ihanete uğradığı öğrenilen İrem Derici, bir törende sahne aldı.

    Konser öncesi açıklamalarda bulunan şarkıcı, babasının boşanma olayıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

    "Annem değil o"

    "Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı." sorusuna ünlü şarkıcı, "O da mı çıktı? Ama o benim annem değil. Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben beş yaşındaydım. Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem.

    İrem Derici: Babamın özel hayatı umrumda değil #1

    "Umrumda değil"

    Mevzusu geçen hanım benim babamın eşi. Aralarında ne geçti, ne oldu hiçbir fikrim yok. Gram umurumda değil. Babam da keza benim aşk hayatımı gram umursamaz. O yüzden sırf adamcağız ünlü babası diye devamlı boşanma haberlerinde.

    "Daha çocuk yapmasın"

    Ben de boşanalı bu arada yedi yıl oldu. Allah mutlu mesut etsin, iki tarafa da başarılar diliyorum hayatlarında. Babam da umarım daha fazla çocuk yapmaz, yeter."

    İrem Derici: Babamın özel hayatı umrumda değil #2

    İrem Derici: Babamın özel hayatı umrumda değil #3


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