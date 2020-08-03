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    İrem Derici, denizin tadını çıkardı

    Yalıkavak'ta tatil yapan şarkıcı, saatlerce sudan çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 13:36
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    İrem Derici, denizin tadını çıkardı

    Bodrum’da tatil yapan ünlüler kervanına ünlü şarkıcı İrem Derici de katıldı.

    Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.

    DENİZDEN ÇIKMADI

    İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.

    Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #1

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #2

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #3

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #4

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #5

    İrem Derici, denizin tadını çıkardı #6

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