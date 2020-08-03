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- İrem Derici, denizin tadını çıkardı
İrem Derici, denizin tadını çıkardı
Yalıkavak'ta tatil yapan şarkıcı, saatlerce sudan çıkmadı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2020 - 13:36
Bodrum’da tatil yapan ünlüler kervanına ünlü şarkıcı İrem Derici de katıldı.
Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.
DENİZDEN ÇIKMADI
İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.
Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.