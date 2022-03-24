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    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı

    İlişkilerine ikinci şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren Cem Belevi ve İrem Derici'den kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 12:59
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    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı

    Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti.

    İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

    TATİL AYRILIK GETİRDİ

    Tatilde kavga eden çiftten kötü haber geldi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici’nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı.

    Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

    İşte büyük harflerle "Mal" yazan İrem Derici'nin o paylaşımı:

    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı #1

    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı #2

    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı #3

    İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı #4



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