İrem Derici ile Cem Belevi barıştı

“3-4 ay önce çok fena ihanete uğradım” diyen İrem Derici'nin, kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi'ye bir şans verdiği ortaya çıktı.

Cem Belevi'nin, İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş; Derici, iddiaları doğrular nitelikte aldatıldığını itiraf etmişti.

Tüm bu olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

BİRCAN BALİ KOCASINA, İREM DERİCİ SEVGİLİSİNE DÖNDÜ

Önce Bircan Bali, eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı. Ardından İrem Derici, Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdi.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen ikili, yeniden takipleşmeye başladı.

“YAKIŞTIRMANIZ ÇOK TATLI”

Yakın zamana kadar Cem Belevi ile olan ilişkisini reddeden İrem Derici, “Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi...” açıklamasını yapmıştı.

Kısa bir süre sonra birlikteliklerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Belevi, çok geçmeden sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmıştı.

“ÇOK FENA ALDATILDIM”

Daha sonra Belevi tarafından aldatıldığını iddia eden Derici, “Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım, anladım. Allah cezalarını verecek.” demişti.