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    İrem Derici telefon kılıfının fiyatını pahalı buldu

    Bin 800 TL'ye telefon kılıfı aldığını söyleyen şarkıcı İrem Derici, paylaştığı videoda "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:32
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    İrem Derici telefon kılıfının fiyatını pahalı buldu

    Son dönemde yaptırdığı silikonlar ve sahne kıyafetleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez pahalılıktan şikayeti ile gündemde.

    Bir uçak yolculuğu öncesi telefon kılıfı almak zorunda kaldığını söyleyen Derici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla fiyattan şikayet etti.

    "Teşekkürler enflasyon"

    Sıradan bir kılıf için bin 800 TL ödeme yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Telefon kılıfına bin 800 TL ödemişim. Yazıklar olsun, telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyo.n” dedi.

    İrem Derici telefon kılıfının fiyatını pahalı buldu VİDEO

    İrem Derici telefon kılıfının fiyatını pahalı buldu #1

    İrem Derici telefon kılıfının fiyatını pahalı buldu #2


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