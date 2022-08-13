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    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov

    Koronavirüsü atlattıktan sonra sahnelere hızlıca dönen İrem Derici, Alaçatı’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi kulisten paylaşım yapan şarkıcının eğlenceli halleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 09:14
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    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan şarkıcı İrem Derici, iki konserini iptal etmişti.

    Evinde dinlenen şarkıcı, hastalığını atlattı önce plaja sonra sahnelere geri göndü.

    Önceki gün ayağıyla şarap içen Derici, dün de sahnede döktürdü.

    Alaçatı sahnesinde coştu

    Alaçatı’da sevenleriyle buluşan İrem Derici, en beğenilen şarkılarını seslendirdi.

    Bu arada Derici’nin sahne öncesi kulisteki eğlenceli halleri de dikkat çekti.

    Hem söyledi hem oynadı

    Artık kendini çok daha iyi hisseden şarkıcı, hem söyledi, hem de oynadı.

    Bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden beğeniye sunan şarkıcı, “Kalk kız soğan doğra” diyerek de esprili bir yorum kattı.

    İrem Derici'den sahne öncesi paylaşım VİDEO

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov #1

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov #2

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov #3


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