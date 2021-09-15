İrem Helvacıoğlu: Yaz benim için şimdi başlıyor

İrem Helvacıoğlu: Yaz benim için şimdi başlıyor

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçen günlerde uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile ayrıldığını itiraf etmişti.

Son olarak "Baş Belası" dizisinde İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yakın zamanda sevgilisiyle ayrılan Helvacıoğlu soluğu tatilde aldı.

"YAZ BENİM İÇİN ŞİMDİ BAŞLIYOR"

İlişkisini sonlandıran Helvacıoğlu arkadaşlarıyla tatile gitti. Kiraladıkları teknede poz veren oyuncu “Yaz benim için şimdi başlıyor” yazdı.

"KALBİM BOŞ"

İrem Helvacıoğlu 3 yıldır birlikte olduğu Eser Alp ile ayrıldığını “Kalbim boş, ilişkim bitti” diye açıklamıştı.