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    İrem Helvacıoğlu'nun dizisi ikinci kez erken final yaptı

    Atv'de ekrana gelen "Baş Belası" dizisi ile ilgili final kararı alındı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:59
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    İrem Helvacıoğlu'nun dizisi ikinci kez erken final yaptı

    Başrollerinde Özcan Deniz ve ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı "Seni Çok Bekledim"in erken final yapmasının hemen ardından İrem Helvacıoğlu başrolünü Seçkin Özdemir ile paylaştığı "Baş Belası" projesine başlamıştı. Büyük umutlarla başlayan bu dizi de erken final yapıyor

    13 BÖLÜM SÜRDÜ

    Dizi için geçen günlerde flaş bir karar alınmış ve yayın günü pazar gününden cuma gününe alınmıştı. Bir süredir izlenme oranlarının yükselmesi beklenen proje için bugün final kararı alındı. Polisiye dizinin 13 bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.

    İrem Helvacıoğlu nun dizisi ikinci kez erken final yaptı #1

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