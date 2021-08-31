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- İrem Helvacıoğlu'nun dizisi ikinci kez erken final yaptı
İrem Helvacıoğlu'nun dizisi ikinci kez erken final yaptı
Atv'de ekrana gelen "Baş Belası" dizisi ile ilgili final kararı alındı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 10:59
Başrollerinde Özcan Deniz ve ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı "Seni Çok Bekledim"in erken final yapmasının hemen ardından İrem Helvacıoğlu başrolünü Seçkin Özdemir ile paylaştığı "Baş Belası" projesine başlamıştı. Büyük umutlarla başlayan bu dizi de erken final yapıyor
13 BÖLÜM SÜRDÜ
Dizi için geçen günlerde flaş bir karar alınmış ve yayın günü pazar gününden cuma gününe alınmıştı. Bir süredir izlenme oranlarının yükselmesi beklenen proje için bugün final kararı alındı. Polisiye dizinin 13 bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.