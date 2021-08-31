İrem Helvacıoğlu'nun dizisi ikinci kez erken final yaptı

Atv'de ekrana gelen "Baş Belası" dizisi ile ilgili final kararı alındı.

Başrollerinde Özcan Deniz ve ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı "Seni Çok Bekledim"in erken final yapmasının hemen ardından İrem Helvacıoğlu başrolünü Seçkin Özdemir ile paylaştığı "Baş Belası" projesine başlamıştı. Büyük umutlarla başlayan bu dizi de erken final yapıyor

13 BÖLÜM SÜRDÜ

Dizi için geçen günlerde flaş bir karar alınmış ve yayın günü pazar gününden cuma gününe alınmıştı. Bir süredir izlenme oranlarının yükselmesi beklenen proje için bugün final kararı alındı. Polisiye dizinin 13 bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.