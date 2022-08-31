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    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde

    rina Shayk, kızının babası Bradley Cooper ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 07:05
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    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde

    Dünyaca ünlü manken Irina Shayk, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    2017’de Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Shayk ve Cooper, 2019 yılında yollarını ayırmaya karar vermişti.

    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde #1

    Tatile çıkıtılar

    Bradley Cooper ve Irina Shayk, tropik bir tatil için tekrar bir araya geldi. 36 yaşındaki model; ayrılmalarından üç yıl sonra gerçekleşen tatillerinden fotoğraflarını kırmızı bir kalp emojisi ekleyerek, 19.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde #2

    Shayk, peş peşe yayınladığı karelerden ilkinde kumda yatan bir domuzun yanında gülümseyerek tek başına poz verdi. Sonraki fotoğraflardan birinde ise ünlü isim, 47 yaşındaki Cooper'ın omzuna yaslanmışken görüldü.

    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde #3

    Irina Shayk ve Bradley Cooper tatilde #4


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