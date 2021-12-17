Irmak Arıcı: Ailem şarkcı olmamı istemedi

Trafikte bir sürücüyle yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan şarkıcı Irmak Arıcı, bir anısını paylaştı.

Bir programa konuk olan şarkıcı Irmak Arıcı, hakkında merak edilenleri anlattı.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' ile adını duyuran Irmak Arıcı, şarkıcı olmak istediğini ailesine anlattığında karşılaştığı tepkiyi anlattı.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısı ile adını duyuran Irmak Arıcı, müzik yolculuğu sorulunca şu ifadeleri kullandı:

"6 YIL AİLEMLE KOROYA GİTTİM"

"Babam bağlama çalıyordu, ablam da müzik öğretmeni. Ortaokulda şarkı sözü yazıyordum, yazma aşkım okulda başladı. Annemle babam Türk Sanat Müziği korosuna gidiyorlardı. 6 yıl onlarla koroya gidip, geldim. Yeni nesil olarak adım geçse de Türk Sanat Müziği'ni, türküyü çok severim daha kıymetli geliyor bana. Babam müzik yapacağımı öğrenince 'Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin!' dedi."

Veterinerlik üzerine eğitim alan 26 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Kurtlar sofrasıydı, haklıydı. Veterinerlikte de kurtlar sofrası vardı. Ama babam şimdi mutlu." şeklinde sürdürdü.

TARTIŞTIĞI ADAMIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Öte yandan Irmak Arıcı, geçtiğimiz ağutos ayında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

"Korona salgını varken birine tükürmek suç!" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.