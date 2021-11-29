Irmak Arıcı: Psikolojim bozuldu

Tartıştığı sürücüye tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, sessizliğini bozdu.

Trafikte bir sürücüyle yaşadığı tartışmayla günlerce gündemden düşmeyen şarkıcı Irmak Arıcı, o olayın ardından ilk kez konuştu. Bir programa konuk olan Arıcı, "Eve kapandım, günlerce çıkamadım." dedi.

"GERÇEK ÖYLE DEĞİL"

Tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü haberleriyle gündemde olan şarkıcı, olayla ilgili “Gerçeği bilmeden beni yargıladılar. Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım.

"ÇOK KORKTUM"

İstanbul’da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım. Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü.” diye konuştu.