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    Işıl Reçber, 44 yaşında baleye başladı

    Moda dünyasıyla yakından ilgilenen Işıl Reçber, 44 yaşında bale yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 08:07
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    Işıl Reçber, 44 yaşında baleye başladı

    Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bale yapmaya başladı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Işıl Reçber, bale yaptığı anları paylaşarak bir de anlamlı mesaj verdi.

    "KENDİNİZE DÖNÜK YAŞAYIN"

    Reçber, paylaşımında "'Öyle kendinize dönük yaşayın ki başkalarını eleştirmek için zamanınız kalmasın' Ne güzel sözdür… Her şey seninle güzel… Çünkü en değerli sizsiniz… Önce kendinizi sevin tabii narsistlik boyutunda değil. Kendiniz için sizi mutlu eden bir şeyler yapın. Bu dans olur, bu yemek yapmak olur, bir müzik aleti çalmak olur, spor dalı olur, resim olur, heykel olur bir şeyler, iyi gelen mutlu eden. Hadi ne olursa çünkü mutlu olmayı hak ediyorsun" dedi.

     

    Işıl Reçber, 44 yaşında baleye başladı #1

    Işıl Reçber, 44 yaşında baleye başladı #2

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