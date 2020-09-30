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    Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

    Ünlü şarkıcı Işın Karaca, yemeden 1 ayda 7 kilo verdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 07:59
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 07:59
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    Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

    Işın Karaca, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’de görüntülendi.

    Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.

    "1 AYDA 7 KİLO GİTTİ"

    Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.

    Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi #1

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