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    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı

    Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın, 2013'te boşandığı Sedat Doğan ile davası sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 08:07
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 08:14
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    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı

    Daha önce iki kere evlenip boşanan şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı #1

    "Yemin etmiştim"

    Davanın sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soyisim davamız nihai sona geldi.

    "Mia Büyükkaraca"

    Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi.

    Öte yandan Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu bulunuyor.

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı #2

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı #3


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