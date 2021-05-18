Işın Karaca ve Demet Akalın yine küstü

Işın Karaca ve Demet Akalın yine küstü

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Işın Karaca ile Demet Akalın yine birbirine girdi.

Zaman zaman küskünlükler yaşayan iki ünlü şarkıcı Işın Karaca'yla Demet Akalın'ın arasına yine kara kedi girdi.

Bir süredir konuşmayan ikiliden bu sefer Demet Akalın'ın, kırgın olduğu ileri sürüldü.

YEŞİM'E DESTEK VERDİ

İddiaya göre Akalın, sosyal medyadan 'herkes evinde aşılansın' önerisinde bulunmuş, Yeşim Salkım da buna karşı çıkmıştı. Karaca da Yeşim Salkım'a destek verince ikili arasında ipler koptu.

Karaca, Salkım'a arka çıktığı için Akalın'ın da onunla iletişimi kopardığı öğrenildi.