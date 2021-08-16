Işın Karaca'nın annesi felç geçirdi

Annesinin rahatsızlandığını duyan Işın Karaca, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a gitti.

Uzun zamandır genç sevgilisiyle Urla'da yaşayan ünlü şarkıcı Işın Karaca, Kıbrıs'ta yaşayan annesi Şeniz Büyükkaraca'nın haberiyle sarsıldı.

HEMEN KIBRIS'A UÇTU

Gönyeli'de bulunan hastanede müşahede altına alınan Karaca'nın annesinin, felç geçirdiği tespit edildi. İlk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra 24 saat kontrol altında tutulan annesinin rahatsızlandığını duyan Işın Karaca, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a gitti.

Işın Karaca, kızı Mia ile birlikte annesi Şeniz Büyükkaraca'nın başından bir an olsun ayrılmıyor.