İspanya'da ünlü isim ölen oğlunun spermlerinden çocuk sahibi oldu Televizyoncu Ana Obregon, 2021 de ölen oğlunun bıraktığı spremlerden taşıyıcı anne aracılığı ile bebek sahibi oldu. Obregon, "bebek benim torunum, kızım değil" açıklamasını yaptı.

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İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkenin en popüler televizyon yıldızlarından 68 yaşındaki Ana Obregon, ölen oğlunun spermlerinden bebek sahibi oldu.

Ünlü ismin geçen haftalarda ABD'de bir taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmış bu durum taşıyıcılı anneliğin yasak olduğu İspanya'da kaosa neden oldu.

İspanyol hükümetinden yetkililer Obregon’un bu kararına tepki gösterirken bugün ise yeni bir açıklama geldi.

"Kızım değil torunum"

Geçen hafta İspanya magazin dergisi Hola’da yer alan haberde Obregon’un çocuk sahibi olduğu an ve Florida’daki hastaneden çıkış anları yayınlanırken dün Obregon şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Obregon, taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocuğun aslında torunu olduğunu itiraf etti. Obregon, “O benim kızım değil, aslında benim torunum” dedi.

Ölen oğlunun spermlerini kullandı

Obregon’un 2021’de 27 yaşında yaşamını yitiren oğlu Alessio’nun spermiyle torun sahibi olduğunu söyledi.

Obregon, “Bu Aless’in son dileğiyle, dünyaya bir çocuk getirmek. Bilmeniz gereken ilk şey bu benim kızım değil, benim torunum. Bu Aless’in kızı. Gerçeğin bilinmesini istiyorum çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Bu bir gurur ve bir mucize” ifadesini kullandı. Bir döneme damga vuran Ana Sandra Lequio Obregon, yasal olarak yeni doğan bebeğin annesi olduğunu söyledi.

Obregon, “Taşıyıcı annelik sürecine Alessio öldüğü gün başladık. O günden beri her gün Aless’in kızını dünyaya getirmek için yaşadım. Alessio spermlerini bırakmıştı” dedi.

Öte yandan İspanyol magazin dergisi Lecturas, Hollywood’da yaşayan Küba asıllı bir kadının taşıyıcı annelik yaptığını duyurdu.