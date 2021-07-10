İstanbul’da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

İstanbul'da normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk konserde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların Türkiye'de de giderek daha çok kişiye uygulanlması sonrası, vaka sayılarının da düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı.

İSTAANBUL'DA İLK KONSER YILDIZ TİLBE'DEN

Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul’da dün ilk konser verildi. Şişli’deki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

İstanbul’da pandemi sonrası ilk konser-Video

"VALLAHİ ÖZLEMİŞİZ BİRBİRİMİZİ"

Konserde konuşan Yıldız Tilbe, “Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde korona boyunca. Vallahi, özlemişiz birbirimizi. Özletene şükürler olsun” diye konuştu.

ŞEVVAL SAM DA TİLBE'NİN DAVETİYLE ŞARKI SÖYLEDİ

Binlerce kişi konser alanını doldurarak müziğe eşlik etti. Konsere seyirci olarak katılan Şevval Sam ise Yıldız Tilbe’nin daveti üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.