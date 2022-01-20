İstanbul'da yarıyıl tatili erkene mi alındı, ne zaman başlayacak? Ali Yerlikaya'dan açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, yarıyıl tatilinin erkene çekildiğini duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarına giden öğrenciler, ilk dönemi kapatmaya hazırlanıyor.

İkinci sezon için dinlemeye başlamak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatiline çıkmak için artık gün saymaya başladı.

Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar karne sevincine kısa bir süre kala tatil edilirken, bazı illerde ise erken tatil kararı alındı.

Bu erken tatil kararını alan illerden birisi İstanbul olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından başta öğrenciler ve veliler olmak üzere, detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki, İstanbul'da yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ali Yerlikaya açıklamasında ne dedi? İşte detayı...

İSTANBUL'DA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle okulların yarıyıl tatiline erken gireceğini duyurdu: Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, İkili eğitim yapan okullarımızda; Sabahçılar 10.00 Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"





İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Cuma günü sabah saat 10.00 itibarıyla İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibarıyla da kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.