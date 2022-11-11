İstenmeyen gelin Şevval Şahin'den kötü haber geldi

Manken Şevval Şahin haziran sonunda aşk yaşamaya başladığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yollarını ayırdı.

Manken Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile 2 yıllık ilişkisinin ardından işletmeci Murat Kazancıoğlu ile geçen temmuzda aşk yaşamaya başlamıştı.

Eski ilişkilerinde yaşadıkları yüzünden sık sık manşetlere çıkan Şevval Şahin'i, Kazancıoğlu ailesi de veto etmişti.

Aşka dair bir şey kalmadı

Bu dedikoduları yalanlayan ikili, ayrılık kararı aldı. İlişkiyi bitiren ikili, aşk karelerini de sosyal medya hesaplarından sildiler.

Murat Kazancıoğlu ailesini karşısına almıştı. Ailesi tarafından baskıya dayanamayan sosyetik işletmeci bu ilişkiyi bitirmesindeki en büyük etken olduğu da söylentiler arasında.