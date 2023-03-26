İtalyan spiker Diletta Leotta'dan karnı burnunda poz Can Yaman ile ilişkisinin ardından kaleci Loris Karius ile sevgili olan spiker hamile olduğunu duyurmuştu. Leotta, sahilde kırmızı bikinisi ile hamilelik pozu verdi.

Haber Merkezi Erkenci Kuş dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadı. Uzun süren ilişki ailelerle tanışmaya kadar gitse de sonlandı. Can Yaman’ın ardından yeni bir aşka yelken açan Leotta, kaleci Loris Karius ile birliktelik yaşamaya başladı. İlişkinin başlamasının ardından çift bebek bekledikleri müjdesini paylaştı. Kumsalda hamilelik pozu Güzelliği ile büyüleyen Leotta’dan hamilelik pozu geldi. Kumsalda bikinisi ile poz veren Leotta’nın karnının büyüdüğü görüldü. Leotta o kareyi “Birlikte ilk tatil” notuyla paylaştı. İşte o kare…