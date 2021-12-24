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    Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim

    Sezer Dermeci ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen İvana Sert, konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 07:13
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 07:21
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    Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim

    Sürpriz bir şekilde Sezer Dermeci ile Maldivler’de evlenen Ivana Sert, türkiye'ye döndü.

    Eşi Sezer Dermenci ile nasıl tanıştığını anlatan Ivana Sert, eşine “kocam” diye hitap ettiğini söyledi. Maldivler’de gerçekleşen düğün töreninde iki farklı gelinlik giyen Ivana Sert, “2 gelinliğim daha vardı ama çok ağır diye onları götüremedim” dedi.

    SAHNELERE DÖNECEK

    Bir dönem Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını seslendiren ve yorumuyla çok eleştirilen Ivana Sert “Müzik benim hayatım, evimde piyanom var. Kum Gibi’yi ülkemde yaşanan acıları düşünüp çok hissederek okumuştum ama zor bir şarkıydı. Müzik konusunda pes etmedim, devam edeceğim.” diyerek sahnelere dönebileceğinin de sinyalini verdi.

    Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim #1

    Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim #2

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