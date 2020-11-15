Ivanka Trump, Beyaz Saray sonrası için hazırlanıyor

Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazanmasının ardından Ivanka Trump, sanat dünyasına geri dönmek için kolları sıvadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, 3 Kasım başkanlık seçimlerindeki sonucun ardından yeni hayatları için hazırlık yapıyor.

Çiftin, yeniden New York'ta yaşamaya başlayacakları yönünde söylentiler çıktı.

Ivanka Trump'ın en yakın arkadaşı olan Georgina Bloomberg'e göre, Jared-Ivanka çiftinin bu şehre dönüşleri sosyal açıdan "zor" olabilir.

SANAT DÜNYASINA DÖNMEK İSTİYOR

Daily Mail'in haberine göre, Ivanka Trump'ın, sanat dünyasına geri dönmeye çalıştığı belirtildi. Trump'ın kızının, sanat tüccarlarıyla iletişim halinde olduğu kaydedildi.

ÖNDE GELEN İSİMLERLE TEMAS HALİNDE

Haberde, Ivanka'nın, Tico ve Mugrabi de dahil olmak üzere önde gelen sanat koleksiyoncuları ve bayileriyle iletişim halinde kalarak "kaçınılmaz dönüşü için hazırlandığı" iddia edildi.

"IVANKA UZUN SÜREDİR SAHNEDE DEĞİL"

Konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir kaynak, "Jared gerçekten çok sosyal bir insan değil. Ivanka evlendiklerinden beri 'sahneye' çıkmadı ve çocukları oldu." dedi.

Donald Trump'ın varlığına rağmen, Ivanka ve Kushner'ın New York'taki hayatının her zaman nispeten küçük olduğu ifade edildi.