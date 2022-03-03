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    İzmir'de otele fuhuş baskını

    İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonda fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 21:50
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    İzmir'de otele fuhuş baskını

    Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından bir otele 1 Şubat günü operasyon gerçekleştirdi.

    OPERASYONDA 5  KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyonda otel sahibi ve resepsiyon görevlileri olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    3 TUTUKLAMA

    Şüphelilerden 2’si adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken; N.K.B., S.T. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir'de otele fuhuş baskını VİDEO

    İzmir de otele fuhuş baskını #1

    İzmir de otele fuhuş baskını #2


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