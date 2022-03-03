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İzmir'de otele fuhuş baskını
İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonda fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 03.03.2022 - 21:20
- Güncelleme : 03.03.2022 - 21:50
Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından bir otele 1 Şubat günü operasyon gerçekleştirdi.
OPERASYONDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonda otel sahibi ve resepsiyon görevlileri olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 TUTUKLAMA
Şüphelilerden 2’si adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken; N.K.B., S.T. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de otele fuhuş baskını VİDEO