İzzet Altınmeşe'nin acı günü

İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe Mersin'de kaldığı evin 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından 42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe, hayatını kaybetti.

"Mucize Doktor" dizisiyle ünlenen ve şimdilerde ise “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi olan Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk yapıyordu.

11'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Mersin'de bulunan Ali Murat Altunmeşe’nin, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Ali Baba ve 7 Cüceler", "Bir Don Juan Öldürmek" adlı filmlerde rol alan Ali Murat Altunmeşe son olarak "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde oynuyordu.