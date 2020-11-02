İzzet Yıldızhan: Deprem anında tek düşündüğüm çocuklarımdı

Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depremde yaşadıklarını anlattı.

İzmir'de meydana gelen şiddetli depreme yakalanan şarkıcı İzzet Yıldızhan, Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla büyük panik yaşadı.

"ÇOCUKLARIM HALA AĞLIYOR"

57 yaşındaki şarkıcı, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" dedi.

Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullandı.