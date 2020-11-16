İzzet Yıldızhan'ın ofisine yıkım kararı çıktı

İki günlüğüne işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili konuştu.

Yıldızhan, ”Yaşadığım kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük korku yaşadı. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun.“ dedi.

"OFİS YIKILACAK"

Bayraklı’da yıkılan binanın yanında bulunan ofisinin yıkım kararının çıktığını söyleyen şarkıcı, “Ofisimizin bulunduğu bina da büyük hasar aldı, alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak.” diye konuştu.