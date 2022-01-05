Janset Paçal'ın son hali

Yıllar öncesinin fenomen dizisinden Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal, yıllara meydan okuyor.

Bir dönemin efsane dizileri Ayrılsak da Beraberiz ve Yarım Elma'da canlandırdığı karakterlerle hafızalardan silinmeyen başarılı oyuncu Janset Paçal, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

50 YAŞINDA

Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu. 50'li yaşlarına giren Janset, güzelliğinden bir şey kaybetmediğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.