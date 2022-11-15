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    Jay Pharoah, Pete Davidson'ın sırrını açıkladı

    Bir programa konuk olan Jay Pharoah, komedyen arkadaşı Pete Davidson'ın çok ünlü kadınlarla ilişki yaşaması hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:29
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    Jay Pharoah, Pete Davidson'ın sırrını açıkladı

    The Jess Cagle Show podcast'inin son bölümüne katılan Jay Pharoah, komedyen arkadaşı Pete Davidson'ın penis boyu hakkında yıllardır süregelen söylentileri nasıl doğruladığını anlattı.

    Programın bir yerinde konu 28 yaşındaki Davidson'ın, şarkıcı Ariana Grande, reality yıldızı Kim Kardashian ve oyuncu Kate Beckinsale gibi isimlerle nasıl birlikte olduğuna geldi.

    Pharoah, arkadaşının ünlü isimlerin kalbini kazanmasını "Büyük penisine" borçlu olduğunu öne sürdü.

    Jay Pharoah, Pete Davidson ın sırrını açıkladı #1

    Programın sunucusu, "Bu adamın bir olayı var diye düşündüm ve 'Nasıl yapıyorsun?' diye Pete'e sordum." dedi. Pharoah, Davidson'ın cevabını şöyle anlattı:

    "Tanrı vergisi"

    "Sırrının 'Tanrı vergisi' bir özelliği olduğunu söyledi. Bunu doğruladı. 'Evet dostum, 23 santimetre kadar' dedi."

    Sevgilisi açıklamıştı

    Davidson'ın penis boyu ilk olarak 2018'de, ünlü komedyenin o dönemki sevgilisi Grande'nin attığı bir tweet'le gündeme gelmişti. Grande, sevgilisinin penisinin 25 santimetre olduğunu ifade eden şakayla karışık bir tweet atmıştı.

    Jay Pharoah, Pete Davidson ın sırrını açıkladı #2


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