Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalıştığı dönemi anlattı

Jennifer Anniston, bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını söyledi.

Friends dizisinin Rachel'i olarak gönüllere taht kuran ABD'li oyuncu Jennifer Anniston, bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını ve çok zorlu bir dönemden geçtiğini açıkladı.

Anne olmayı çok istediğini söyleyen Aniston, şöyle konuştu:

"Her şeyimi verirdim"

"Hamile kalmaya çalışıyordum. Benim için zorlu bir yoldu. Tüp bebek tedavisinden geçiyordum, Çin çayları içiyordum. Yapılabilecek ne varsa yaptım. Gençliğimde birinin bana, 'Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap' demesi için her şeyimi verirdim. O zamanlar bunu düşünmüyorsun. Ve artık çocuk sahibi olma şansım kalmadı."