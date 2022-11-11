Petrol
95.91
2.39%
Euro
18.9188
0.36%
Dolar
18.5041
0.08%
Altın
1.049
0.57%
Borsa
4467
-2.38%
Bitcoin
327.785
1.49%
BTXN Coin
8.31
-8.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalıştığı dönemi anlattı

    Jennifer Anniston, bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 07:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalıştığı dönemi anlattı

    Friends dizisinin Rachel'i olarak gönüllere taht kuran ABD'li oyuncu Jennifer Anniston, bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını ve çok zorlu bir dönemden geçtiğini açıkladı.

    Anne olmayı çok istediğini söyleyen Aniston, şöyle konuştu:

    "Her şeyimi verirdim"

    "Hamile kalmaya çalışıyordum. Benim için zorlu bir yoldu. Tüp bebek tedavisinden geçiyordum, Çin çayları içiyordum. Yapılabilecek ne varsa yaptım. Gençliğimde birinin bana, 'Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap' demesi için her şeyimi verirdim. O zamanlar bunu düşünmüyorsun. Ve artık çocuk sahibi olma şansım kalmadı."

    Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalıştığı dönemi anlattı #1


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı
    Teknoloji

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı

    Görüş Bildir