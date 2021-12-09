Jennifer Lawrence’dan utandıran cinsel ilişki itirafı

Karnı burnunda olan oyuncu, geçtiğimiz akşam Stephen Colbert ile The Late Show'a katıldı.

En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına layık görülen Jennifer Lawrence, 2019 yılında Cooke Maroney ile hayatını birleştirmiş ve hamile olması nedeniyle oyunculuğa ara verdi.

Son yaptığı işlerden biri olan Don’t Look Up filminde başrolü Leonardo Di Caprio ile paylaştı. Yeni filminin tanıtımı için sık sık basının karşısına çıkan Jennifer Lawrence, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

"SON 3 YILDA NE YAPTIN?"

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim." ifadelerini kullandı.

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.