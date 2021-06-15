Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa

Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar geldi.

Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Ancak ünlü çift, bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.

Bir fotoğrafta, Lopez, Affleck'i omzundan tutup, öpücük için kendine çekerken görülüyor.

JENNİFER BÜYÜK

51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Malibu’da Nobu adlı restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.