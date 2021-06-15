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    Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:26
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    Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa

    Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

    Ancak ünlü çift, bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti.

    ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

    Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.

    Bir fotoğrafta, Lopez, Affleck'i omzundan tutup, öpücük için kendine çekerken görülüyor.

    JENNİFER BÜYÜK

    51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Malibu’da Nobu adlı restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa #1Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa #2Jennifer Lopez ile Ben Affleck dudak dudağa #3

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